Януковича представили преемнику Путина
13:11, 22 августа 2007Политика
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Владимир Путин на протяжении одного выставочного дня трижды общался с украинским премьером. Самая длительная из этих трех встреч проходила в присутствии вице-премьера РФ Сергея Иванова...
На международный авиакосмический салон «МАКС-2007» в подмосковном Жуковском премьер-министр Украины Виктор Янукович прибыл не только ради того, чтобы сыграть роль высокого гостя. Президент РФ Владимир Путин на протяжении одного выставочного дня трижды общался с украинским премьером. Самая длительная из этих трех встреч проходила в присутствии вице-премьера РФ Сергея Иванова. Поговаривают, что Путин воспользовался случаем представить Януковича своему преемнику...
|Троица высокопоставленных чиновников - Иванов, Янукович, Путин (слева направо) - внимательно наблюдала за показательными полетами
|От яркого солнца не спасали даже темные очки
|Во время осмотра украинской экспозиции произошел забавный случай. Оператор Януковича зацепился рубашкой за одну из моделей самолетов. Его спас лично Путин. Со словами «осторожно, осторожно, не порвите рубашку» собственноручно освободил ”жертву” отечественного самолетостроения
|Судя по всему, действующий (он же один из предполагаемых) премьер Украины нашел общий язык с предполагаемым преемником президента России
Фото Андрея Мосиенко / УНИАН
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