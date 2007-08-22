ПР: люди Ющенко не пустили губернаторов к Януковичу

Партия регионов заявляет, что Секретариат Президента не дал возможности семи председателям областных государственных администраций принять участие в сегодняшнем выездном заседании Кабинета Министров в Полтаве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

По данным пресс-службы, «семь руководителей облгосадминистраций из центральных областей Украины должны были 22 августа принять участие в выездном заседании Кабмина, на котором решаются вопросы, связанные с осенне-полевыми работами и подготовкой к зиме».

Однако, утверждают в Партии регионов, “накануне вечером они получили срочные телефонограммы, в которых Секретариат Президента обязывал их в тот же день и в то же время быть на выставке «Барвиста Україна».

Таким образом, подытоживают авторы сообщения, “руководителям областей опять не дали возможности работать над вопросами, которые являются жизненно-необходимыми для людей в их регионах”.

Как сообщал УНИАН, в Киеве по случаю 16-й годовщины независимости Украины на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» с 22 по 25 августа пройдет общегосударственная выставочная акция «Барвиста Україна».