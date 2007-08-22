НУ-НС просит Ющенко вступиться за ГТС

Блок "Наша Украина – Народная самооборона" обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, СБУ, Генпрокуратуре, Совету национальной безопасности и обороны Украины с требованием не допустить передачи России правительством Виктора ЯНУКОВИЧА части газотранспортной системы Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении блока “Наша Украина – Народная самооборона”. (21 августа председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Евгений БАКУЛИН заявил о возможности передаче РФ части газотранспортной системы Украины. По его мнению, это даст возможность Украине принять участие в разработке месторождений на территории РФ).

Блок "Наша Украина – Народная Самооборона" заявляет, что такие намерения являются грубым нарушением действующего законодательства, представляют угрозу национальным интересам и энергетической безопасности Украины.

Вполне очевидно, считают авторы заявления, “что за словами БАКУЛИНА стоят "теневые", преступные договоренности высшего руководства исполнительной власти с российской верхушкой. Правительство ЯНУКОВИЧА, как и в 2006 году, пытается вопреки законам, воле граждан "сдать" важный стратегический объект иностранному государству в обмен на сомнительную политическую поддержку в канун выборов”.

Как заявляют в НУ-НС, “антиукраинская, антинародная социально-экономическая политика правительства ЯНУКОВИЧА, попытки узурпации власти в стране и изменения внешнеполитического курса, лакейское обслуживание интересов российской власти в Украине являются звеньями одной цепи”.

“Общая цель этих действий – превращение Украины в зависимое кланово-олигархическое государство с авторитарным правительством и бесправными гражданами”, подчеркивается в заявлении.

Блок "Наша Украина – Народная самооборона" предостерегает, что сдача России газотранспортной системы станет первым шагом к потере государственного суверенитета. Именно благодаря собственной ГТС Украина отстаивает национальную безопасность в энергетической и экономической сфере перед непрогнозируемыми "газовыми" амбициями соседнего государства, подчеркивают авторы заявления. “Потеря ГТС негативно повлияет на украинскую экономику и благосостояние наших граждан. Печальным примером последствий сдачи национальной ГТС является Беларусь, которая не получила ни дешевого газа, ни ожидаемой политической поддержки Кремля”, идет речь в заявлении.

“Наша Украина – Народная самооборона” отмечает, что подобные заявления высокопоставленных должностных лиц, ответственных за энергетическую безопасность государства, фактически, являются “первым шагом к национальной измене”.

В связи с тем, что “правительство ЯНУКОВИЧА продолжает позорную практику "распродажи" национальных ресурсов”, блок НУ-НС обращается к Президенту Украины, СБУ, Генпрокуратуре, СНБО Украины с требованием не допустить сдачи национальных интересов отдельными чиновниками и раз и навсегда покончить с их антиукраинской деятельностью.