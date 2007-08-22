Жириновского в Украине будто подменили

Жириновский приехал в Ровно со своей охраной и группой тележурналистов. Гость посетил Ровенский областной государственный архив. Именно там находятся документы о фабрике, которой владел дед Жириновского Ицек Айзик Эйдельштейн.

- Мне очень не терпелось познакомиться со всеми архивными документами, в которых говорится о моих родственниках в Костополе, - сказал вице-спикер Госдумы. - Ведь там до войны жили мои дедушка и бабушка, тетка с семьей, родился отец, которого я разыскивал много лет.

Почти полтора часа Владимир Жириновский с интересом изучал архивные материалы магистрата города Костополя. Из них следует, что его дед Ицек Айзик Эйдельштейн был известным в округе промышленником и уважаемым человеком. Он имел свою деревообрабатывающую фабрику, где работали 200 человек. На ее территории функционировала железная дорога, по которой отправляли в Европу готовую продукцию.

В 1939 году с приходом советской власти фабрику национализировали. Та же участь постигла и дом, где жили Эйдельштейны с детьми. А вторгшиеся в город фашисты вывезли с предприятия большое количество оборудования. В документах архива за 1944 год в списках разрушенных немцами промышленных объектов значится и фабрика Ицека Айзика Эйдельштейна.

- Известно, что в августе 1941 года фашисты расстреляли под Костополем много евреев, - говорит директор Ровенского государственного областного архива Николай Иванович Григорук. - К сожалению, мы не нашли списков казненных, среди которых была и семья промышленника Эйдельштейна.

Как полагает сам Жириновский, его дед, бабка и тетка с дочерью погибли именно во время массовых расстрелов в Костополе. Только отцу удалось избежать страшной участи. В начале войны он оказался в Казахстане, женился, и в 1946 году у него родился сын Владимир.

После знакомства с документами гость из России одарил работников архива продукцией марки «Жириновский»: водкой, чаем, одеколоном, сигаретами, книгами и кепками. Затем в дружной и теплой атмосфере все вместе пили украинскую горилку и ели сало.

Известного скандалиста будто подменили - он безудержно благодарил собравшихся и ни слова не говорил о политике.

На следующий день Владимир Вольфович посетил Костополь. Уже при въезде в город его встретили как дорогого земляка хлебом и солью.

Комсомольская правда в Украине