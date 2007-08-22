Януковича представили преемнику Путина

Вчерашняя встреча премьер-министра Виктора Януковича с президентом России Владимиром Путиным тет-а-тет длилась больше часа. И поскольку помимо президента Янукович встречался именно с вице-премьером Сергеем Ивановым, а не с Фрадковым, по слухам, таким образом, Владимир Путин дал понять украинскому премьеру кто же в конце концов станет следующим президентом России, пишет «Сегодня».

Во время демонстративно-показательных полетов российских ассов — пилотажных групп «Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты» и «Черные акулы» украинский премьер сидел недалеко от российского президента, за спиной Сергея Иванова.

В следующий раз дороги Путина и Януковича пересеклись у стенда госконцерна "Авиация Украины". Разработками украинских конструкторов президент и премьер любовался минут десять. Российский президент особенно заинтересовался самолетом АН-32П, с помощью которого тушат пожары, и даже спросил у Януковича сколько воды он может брать с собой. Ответ 7-8 тонн его впечатлил.

Во время просмотра произошла интересная история. Личный оператор премьера зацепился рубашкой за одну из моделей самолетов. Увидев это, Путин со словами «осторожно, осторожно, не порвите рубашку» помог отцепить оператора.