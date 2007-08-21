Плющ считает идеи Тимошенко, Мороза и Симоненко одинаково нереальными

Иван Плющ, №23 в списке блока “Наша Украина – Народная Самооборона”, расценивает партийные проекты новой Конституции, презентованные блоком Юлии Тимошенко, СПУ и КПУ, одинаково. Как такие, что... не является реальными.

“Я к ним отношусь, как к таким, которые не являются реальными или такими, которые подлежат рассмотрению, заявил Плющ в интервью “Главреду”.- Они имеют право говорить, что угодно, но право внести проект изменений в Конституцию имеет только Президент Украины или 150 народных депутатов Украины. Ни у Юлии Тимошенко, тем более, у Петра Симоненко или Александра Мороза 150 депутатов нет”.

Так же спокойно Плющ относится и к заявлениям разных политических сил о формах будущей коалиции в парламенте следующего созыва. В то же время политик подчеркнул, что выражает свое собственное мнение, а не точку зрения блока.

“Опять хочу подчеркнуть, что выражаю не мнение политической силы, где я в списке, а лишь свое виденье. Хотел бы сказать, что тяжело провести грань, где популизм, а где – реалии. Ведь никто не мешает думать, что если будут созданы условия, можно реализовать и то, что кажется утопией. Можно ли считать, что у Юли Владимировны были прекрасные условия для реализации ее лозунгов? Думаю, что это было бы неверно.

Потому на стадии до выборов можно говорить о разных формах коалиции, но это не значит, что эти мнимые коалиции сохранятся после выборов. До выборов каждая из политических сил пытается получить представительство в парламенте. Но когда состоятся выборы и мы увидим фактическую расстановку политических сил, тогда можно говорить более предметно о том, кто будет премьером”.