Немыря уже объясняет, что санкций против Украины оппозиция не просила

Если ПАСЕ применит санкции в соответствии со своей Резолюцией, то они будут касаться ряда должностных лиц, а не в целом Украины.

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил заместитель лидера партии “Батьківщина” Григорий НЕМЫРЯ, передает корреспондент УНИАН.

“Такие санкции должны быть откалиброваны и направлены на тех, кто нарушает обязательство, лишает политических оппонентов равенства и состязательности. Мы, как оппозиция, говорим о санкциях против режима и его представителей, но мы не говорим о санкциях против Украины”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Среди санкций, которые могут быть, по его словам, это приостановка права голоса украинской делегации в ПАСЕ. Кроме того, могут быть введены такие действия как замораживание финансовых активов тех исполнителей и заказчиков определенных политических действий, запрещение на выдачу виз и т. п. Г.НЕМЫРЯ отметил, что в первую очередь, это будет касаться работников прокуратуры, судей, которые принимали неправомерные решения, руководителей местных органов власти и высших должностных лиц, - от Президента до членов правительства.

Г.НЕМЫРЯ также добавил, что оппозиция не лоббировала санкции против Украины. “Мы лоббировали мероприятия, которые бы сделали эту Резолюцию эффективной”, - сказал он. При этом Г.НЕМЫРЯ добавил, что соответствующие меры могут быть применены уже в апреле с. г.

По словам Г.НЕМЫРИ, за две ключевые поправки к Резолюции относительно санкций и освобождение экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и других оппозиционеров не голосовали только делегации Азербайджана, Армении, Турции и частично России.