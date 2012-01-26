Тигипко проговорился: до выборов - никакого повышения тарифов

Тарифы на газ и коммунальные услуги для населения в 2012 году повышаться не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил в комментарии журналистам.

Он подчеркнул, что это четкая позиция правительства, которой оно придерживается и в переговорах с Международным валютным фондом.

«Это четкая наша позиция - до выборов и в этом году мы не будем этого делать… Никакого повышения тарифов, никакого увеличения выплат по коммунальным услугам не должно быть в этом году», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что в течение 5-7 месяцев необходимо «развернуть» серьезную программу по энергосбережению, в частности, по кредитованию населения для энергосбережения.

«Для того, чтобы развернуть достаточно серьезную программу по энергосбережению, по кредитованию населения под программы энергосбережения, нам нужно приблизительно 5-7 месяцев. Если мы это сделаем, то только после этого мы можем делать какие-то шаги (по повышению тарифов)», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд в начале ноября договорились взять паузу и начать пересмотр программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

Для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.

Как сообщалось, 24-25 января украинская делегация находилась в Вашингтоне на переговорах с МВФ. Возглавил делегацию первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ. Также в составе делегации находился новоназначенный министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ. Перед поездкой В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что задачей визита является возобновление программы сотрудничества и «получить кредит, если это возможно, прежде всего, в рамках той программы, которая была подписана ранее, у нас там осталось порядка 10 млрд. долл.».

По поводу одного из основных требований МВФ для продолжения сотрудничества – повышения цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнергии министр считает на сегодняшний день это преждевременным. Такие действия могут привести к увеличению объема неплатежей.