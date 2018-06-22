Конституционный суд засекретил информацию о состояниях чиновников?

На днях Конституционный Суд сделал подарок всем украинским чиновникам и власть предержащим. Своим решением КС постановил, что “сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия... является вмешательством в его личную и семейную жизнь и допускается исключительно в случаях, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека”. А “конфиденциальной” информацией служители Фемиды назвали “любые сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано, а именно: национальность, образование, семейное положение, религиозные убеждения, состояние здоровья, материальное положение, адрес, дата и место рождения, место жительства и пребывания и тому подобное, данные о личных имущественных и неимущественных отношениях этого лица с другими лицами, в частности членами семьи.”

Кого защищает решение Конституционного суда и как оно коррелирует с законом о доступе к публичной информации?

Виктория Сюмар, медиа-эксперт, исполнительный директор Института массовой информации: ЭТО СУЩЕСТВЕННЫЙ ШАГ НАЗАД В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЗРАЧНОСТИ ВЛАСТИ В демократическом мире есть такое понятие, как общественный интерес. Общественный интерес касается, прежде всего, бюджетных или общественных денег. Конечно, право человека на конфиденциальность, на частную информацию ценится высоко, но общественный интерес превалирует.

Очевидно, что общественный интерес к вопросу имущественных состояний как чиновников и политиков (которые живут за счет налогоплательщиков), так и членов их семей (а мы знаем, что в Украине очень часто все имущество переписывают на членов семей), чрезвычайно высок, и он прямо касается бюджетных расходов собственно общества и вопросов коррупции.

Конечно, это решение не коррелирует с законом о доступе к публичной информации.

Это решение – существенный шаг назад в смысле большей прозрачности органов власти, их открытости, подотчетности обществу. Также это существенный шаг назад в том, что называется “борьбой с коррупцией”.

Это решение защищает чиновников. У нас теперь модно возводить заборы. Решение Конституционного суда также возводит забор. И не просто железные решетки, а сплошной забор, который закрывает от людей отдельный класс чиновников и выводит их по другую сторону этого забора. И это может привести к опасным последствиям. Когда такие заборы очень резко возводят, то часто возникает большое желание их сносить.

Мы знаем о большой неудовлетворенности законом о доступе к публичной информации со стороны разных чиновников, даже высшего сорта. Я писала о желании Владимира Литвина, который проводил специальные совещания, ввести изменения в закон. Но поскольку власть везде задекларировала, что данный закон является ее огромным успехом на пути демократии, то никто не осмелился взять на себя функцию вносить изменения: ни президент, ни депутаты. Потому что это значило бы – сразу попасть под безумную критику.

Потому все было сделано руками суда, как у нас в последнее время и происходит. И это очень досадно, потому что возникает много вопросов. В первую очередь, относительно независимости судебной ветви власти. Ведь в этом значительно больше заботятся об обслуживании интересов чиновников, чем интересов общества и о правах человека.

Елена Бондаренко, народный депутат, ПР: РЕШЕНИЕ КС – ЭТО СВОЕОБРАЗНОЕ НАПОМИНАНИЕ ВСЕМ, КТО ЗАБЫЛ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Когда сейчас сознательно или не сознательно начинают говорить, что решение КС защищает только чиновника, то забывают, что оно защищает любого гражданина, независимо от профессии, возраста, цвета кожи и тому подобное. Выделять в особую когорту чиновников как людей, которые этим решением могут прикрыться, не стоит. Этим решением может прикрыться кто угодно.

В законе о доступе к публичной информации, который очень одобрительно был принят и журналистами, и экспертами, и всеми нашими зарубежными партнерами и критиками, идеально выдержан баланс между правом журналиста на профессию, правом доступа к публичной информации и соблюдением гражданского права на личную конфиденциальность. Там четко разделено: что публично, а что лично.

Права журналиста заканчиваются ровно там, где начинаются права любого гражданина.

Открытость – это право человека. Если чиновник хочет быть более открытым – пусть будет. Не хочет – это тоже его право. Но люди, которые идут в политику, прекрасно понимают, что должны приоткрывать двери для знакомства с собой и своей семьей, чтобы в них увидели человека, чтобы их воспринимали не только логично, но и эмоционально. Это нормально. Закон о доступе к публичной информации так же говорит о том, что у чиновника априори меньше иммунитета на личную жизнь. С этим спорить абсурдно.

Относительно доходов и расходов... Чиновники и люди на выборных должностях обязаны декларировать свои доходы. Что они и делают. У них уже нет иммунитета по сравнению с обычным человеком, который декларацию не сдает.

Тот, кто не читал закон о доступе к публичной информации, сейчас будет давать некомпетентные оценки о якобы какой-то “угрозе”, которую несет это решение КС. Я как автор закона о доступе к публичной информации, которая провела достаточно много времени в рабочих группах и помню его практически постатейно, могу сказать, что решение Конституционного суда полностью корреспондируется с теми демократическим нормами, которые в данный закон внесены. Решение КС также полностью ложится в постулаты закона о защите персональных данных.

Мне кажется, что решение КС – это еще своеобразное напоминание всем, кто забыл о такой норме, как ответственность. Что кроме прав, есть ответственность за информацию, которую ты распространяешь. И это касается не только журналистов.

Это проевропейский путь, когда бок о бок идут права и ответственность. Потому что когда есть только права – это превращается в анархию, и тогда возникает правило сильного: кто сильный – тот и прав.

Татьяна Монтян, адвокат: ПОДОЗРЕВАЮ, ЧТО В ЗАКОН О ДОСТУПЕ К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ БУДУТ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ Это очень негативное решение.

Его приняли, чтобы слишком любопытные журналисты не совали свой нос в доходы наших чиновников, которые живут за счет общества и не соотносили их фактическую зарплату с их настоящими состояниями. Потому что у общества могут возникнуть вопросы, как человек с зарплатой в “три копейки” может так роскошно жить, как живут наши чиновники.

Каждый, кто живет за счет бюджета, а это касается абсолютно всех чиновников, обязан отчитываться перед обществом, как он живет, какое у него состояние и где он взял деньги.

Я считаю, что вся информация об имущественных правах должна быть абсолютно свободной, как это принято во всем цивилизационном мире.

Что касается Конституционного суда: разве какие-то противоречия его когда-то останавливали?

Решение КС имеет высший статус в иерархии нормативных актов, и потому журналисты должны будет им руководствоваться. Подозреваю, что в закон о доступе к публичной информации в связи с этим решением КС будут внесены соответствующие изменения.

Денис Иванеско, руководитель главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации президента Украины: РЕШЕНИЕ КС НЕ СУЖАЕТ ПРАВО ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ Решение Конституционного суда никоим образом не сужает содержание норм закона “О доступе к публичной информации” относительно определения конфиденциальной информации, а лишь уточняет его. Граждане, как и раньше, имеют право пользоваться как пассивным доступом, так и активным. То есть – знакомиться с решениями власти на сайтах или получать их по запросам.

Чего остерегаются журналисты и правозащитники? Что они больше не увидят информации о доходах чиновников? Это не так.

С 1 января действует инициированный Виктором Януковичом Закон «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине». Он требует от госслужащих ежегодно подавать декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за прошлый год, а от высокопоставленных должностных лиц – еще и обнародовать эти декларации. Отныне госслужащие должны расписывать свои расходы (свыше 150 тысяч грн.). То есть объем информации о том, как живут люди, которых государство наняло на работу, не уменьшится, а вырастет.

Закон «О доступе к публичной информации» регулирует отношения доступа к публичной информации. То есть к информации, созданной чиновниками за государственные средства во время своей работы. А решение КСУ касается другой сферы – частной жизни.

По закону, к конфиденциальной информации о лице принадлежат данные о национальности, образовании, семейном положении, религиозных убеждениях, состояние здоровья, адрес, дата и место рождения.

Если проанализировать свыше 2200 запросов, которые поступали в Администрацию президента за 8 месяцев работы Закона «О доступе...», то из упомянутых сфер заинтересованность журналистов и граждан вызывали лишь две: семейное положение и адрес. То есть спрашивали о членах семьи государственных служащих и их местожительстве. Решение Конституционного суда не изменило подходов к предоставлению информации по этим вопросам.

И до решения КСУ в Конституции Украины была статья 32, которая запрещает вмешательство в частную жизнь граждан и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия.

Было ли нужно решение КС? Да. Теперь информация о личной и семейной жизни официально относится к конфиденциальной информации о лице.

Прекратят ли газеты писать о женах и детях публичных лиц? Нет. И публичные лица сознают то, что их жизнь вызывает намного больше заинтересованности, что она представляет больший общественный интерес, чем жизнь других граждан. Лишает ли это публичных лиц «права на приватность» в понимании этого права как «права лица жить своей личной жизнью с минимальным посторонним вмешательством» (статья 8 Европейской конвенции по правам человека и резолюции 428 Консультативной Ассамблеи Совета Европы)? Нет, не лишает, что и подтвердил Конституционный суд.

Хочу привести уместную цитату из Резолюции ПАСЕ: «Часто из-за односторонней интерпретации права на свободу слова и самовыражения, которое гарантировано статьей 10 Европейской конвенции по правам человека, медиа нарушают приватность людей, ссылаясь на то, что их читатели имеют право знать все о публичных лицах».

Эта цитата, как по мне, дает понимание, что решение Конституционного суда отвечает европейской практике относительно необходимости размежевать две свободы: свободу слова и свободу частной жизни и никоим образом не ограничивает доступ граждан к публичной информации.

Андрей Шевченко, народный депутат, БЮТ: ЭТО РЕШЕНИЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ КОРРУПЦИИ Мне кажется, это решение инициировано для того, чтобы дать возможность недобросовестному чиновнику или политику-коррупционеру скрывать от общественности свои доходы или другую информацию, которая может ему навредить.

Эта проблема не нова с точки зрения права. У нас в 1997 году было решение КС по делу Устименко. И уже тогда Конституционный суд дал очень широкое определение конфиденциальной информации. Например, что к конфиденциальной относится имя и фамилия лица. То есть по логике того решения выходило, что мы не можем даже называть имя и фамилию человека без его согласия. Но на практике это решение в таком жестком виде никогда не применялось. Я очень надеюсь, что и это решение КС не будет использоваться в полной мере.

Такое широкое определение конфиденциальной информации, которое мы услышали, также расходится с практикой Совета Европы и Европейского суда по правам человека. Европейская позиция в этом вопросе очень проста: каждое государство должно защищать частную жизнь своих граждан, но у публичного лица, политика – права на приватность намного уже, чем у обычного гражданина. И если мы хотим быть цивилизованной европейской страной XXI века, то должны так же подходить к вопросу приватности.

Украина находится в десятке наиболее коррумпированных держав мира. И я очень побаиваюсь, что это решение КС будет использовано для того, чтобы законсервировать систему коррупции, которая разъедает Украину.

Мы ожидаем полный текст решения КС. Будем его внимательно читать и следить за тем, чтобы оно не было использовано для прикрытия коррупции в Украине.

Наша Конституция говорит, что конфиденциальная информация может разглашаться без согласия человека, если это делается в интересах национальной безопасности, а также в интересах прав человека. Право человека на информацию – это одно из основополагающих прав. И думаю, что в каждом конкретном случае, как и раньше, журналисту нужно будет сопоставить, что важнее: право на частную жизнь или право общества знать.

Опрашивала Анна Ященко