У Кличко говорят, что Попов расплодил незаконные МАФы

Партия «УДАР» и БЮТ возмущены намерениями властей столицы легализовать незаконные МАФы.

Об этом говорится в заявлениях представителей фракции «УДАРа» и БЮТ в Киевсовете, переданных УНИАН.

В частности, заместитель председателя фракции «УДАР» в Киевсовете Наталия НОВАК отмечает, что количество киосков в столице может увеличиться до 30 тысяч. К таким последствиям приведет сегодняшнее решение городской власти о легализации незаконных малых архитектурных форм в Киеве.

«Власти просто узаконивают киоски, которые установлены самовольно, и декларируют, что город якобы получит от этого 150 млн. гривен. Но завтра это обернется колоссальными затратами. Ведь через год их все равно нужно будет демонтировать и восстанавливать благоустройство территорий. КГГА расплодила в Киеве огромное количество нелегальных МАФов, а теперь решила их легализовать. И в этом чиновникам помогают коллеги из бывшего прочерновецкого большинства», - говорит Н.НОВАК.

Она отмечает, что власти уже больше года не могут разработать схему размещения малых архитектурных форм в Киеве. «Мы слышим лишь обещания утвердить ее с участием общественности. Но под общественностью, к сожалению, понимают исключительно участников рынка МАФов и общественные организации, созданные в их поддержку. Мнение же рядовых киевлян, которые страдают от нашествия киосков, никого не интересует», - подчеркивает депутат.

Н.НОВАК считает, что порядок в сфере деятельности МАФов нужно наводить обязательно. Но не по принципу «еще на год оставим произвол, а потом будем работать по закону».

Во фракции «УДАР» отмечают, что за время руководства КГГА Александром ПОПОВЫМ количество МАФов увеличилось на несколько тысяч. «Беспорядок, который и так царил в городе, распространился на новые микрорайоны. Ситуация стала неконтролированной. А ни одно из решений Киевсовета по борьбе с незаконной установкой киосков КГГА так и не смогла реализовать, несмотря на многочисленные заявления. Победные реляции о количестве снесенных киосков оказались мыльным пузырем. Потому что спустя некоторое время на тех же местах появлялись новые МАФы», - подчеркивают депутаты.

Более того, отмечают в «УДАРе», Главное управление градостроительства и архитектуры КГГА все время выдавало в большом количестве временные разрешения (паспорта привязки) на установку МАФов, которые не предусмотрены законом.

«Борьба за наведение порядка на деле оказывается банальным перераспределением сфер влияния, связанным с торговлей во временных сооружениях. Причем власть в действительности вытесняет мелких предпринимателей из этой сферы. Им на смену приходит системный бизнес, который не ограничивается установкой одного-двух, а стремится установить десятки киосков. Под руководством А.ПОПОВА Киев превратится в город десятков тысяч киосков», - отметила Н.НОВАК.

Председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА считает, что вынесенный на сессию Киевсовета 26 января 2012 года проект решения «О некоторых вопросах осуществления предпринимательской деятельности во временных сооружениях» является взяткой от власти предпринимателям перед выборами.

Депутат сообщила, что в соответствии с проектом решения документ будет действовать в течение года со дня принятия решения Киевсоветом.

«Не понятно, почему проект рассчитан только на год, а что дальше? То есть, этот проект решения предусматривает установление отношений между предпринимателями и властью только на период выборов, а в следующем году власть снова хочет заставить предпринимателей оформлять за деньги новые разрешения на установление МАФов, снова будет создавать очереди и т.д.», - заявила Т.МЕЛИХОВА.

Фракция «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете отмечает, что когда пройдут выборы, правила по упорядочению МАФов изменятся, а БЮТ не хочет, чтобы правила менялись ежегодно, и требует принятия единого системного проекта.

«Кроме того, новый проект решения принимается без отчета о выполнении предыдущего решения об упорядочении МАФов от 2010 года. В соответствии с ним КГГА обязана была разработать схему размещения временных архитектурных форм на территории районов города Киева, но до сих пор не сделала этого. Отмечаю, что отсутствие схемы дислокации МАФов не дает предпринимателю уверенности в завтрашнем дне. Что же их будет ожидать с принятием указанного проекта?», - отметила Т.МЕЛИХОВА.

Напомним, соответствующий проект решения выносился на рассмотрение депутатов на прошлое заседание Киевсовета, где не набрал необходимого количества голосов и был отправлен на доработку. Согласно этому проекту МАФы будет запрещено размещать в радиусе 100 метров вокруг торговых центров, только на расстоянии не менее 20 метров от входа (выхода) в (из) станций метрополитена и остановок общественного транспорта, а также в пределах 1,5 км зоны вокруг НСК «Олимпийский». Во всех других случаях устанавливать МАФы можно будет где угодно.