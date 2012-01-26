Луценко отпустил шпильку в сторону прокуратуры

На сегодняшнее заседание Печерского районного суда Киева по делу экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО из-за болезни не явились другие подсудимые: бывшие сотрудники Департамента оперативной службы МВД Украины Олег ПАВЛЕНОВ и Владимир ТАРАСЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в начале сегодняшнего заседания суда сообщили адвокаты О.ПАВЛЕНОВА и В.ТАРАСЕНКО. Защитники предоставили суду соответствующие медицинские справки о состоянии здоровья их подзащитных и в связи с этим заявили ходатайство о переносе судебного заседания.

По словам адвоката О.ПАВЛЕНОВА, его подзащитный практически не может самостоятельно передвигаться.

В свою очередь Ю.ЛУЦЕНКО воскликнул: «Сейчас прокуратура направит специалистов - «неотложку прокуратуры» - и будет передвигаться».

Представители государственного обвинения и остальные защитники согласились, что без подсудимых продолжать слушание дела невозможно.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул: «В нормальном суде слушать дело без подсудимых нельзя, но этот суд и без того нарушает права подсудимых. Если подсудимые не имеют права ставить вопроса свидетелям, зачем они здесь нужны? Зачем свидетели нужны? Я думаю, что этот суд может слушать дело и без свидетелей, и без подсудимых, и вообще его уже можно закрывать».

Заслушав мнения сторон – участниц процесса – суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству о переносе заседания из-за болезни двух подсудимых.