Польские эксперты: Россия слишком много хочет от Украины

Украина не может договориться о снижении цены на российский газ из-за чрезмерных требований Российской Федерации, среди которых - контроль над внутренним рынком голубого топлива в стране.

Об этом идет речь в комментарии польского аналитического Центра восточных исследований (OSW, Варшава), которым располагает УНИАН.

Эксперты центра отметили, что очередной раунд украинско-российских газовых переговоров 17 января опять завершился безрезультатно.

«Главная причина - это очень большие требования России. Украина готова согласиться на создание газотранспортного консорциума для транзита российского газа на Запад, но отвергает возможность отдать контроль над внутренним рынком газа», - отметили аналитики.

Они обратили внимание, что газовый спор между соседними государствами уже распространился на другие сферы, напомнив о деле экспорта украинского сыра в Россию и российского мяса в Украину.

В то же время, по мнению польских экспертов, нынешний конфликт не приведет к срыву поставок российского газа в Украину и страны Евросоюза, как это было в 2006 и 2009 годах.

"Газовая война кажется малоправдоподобной. Тем более, что сейчас между сторонами действует контракт, который регулирует спорные вопросы. Если Украина нарушит положения соглашения, то "Газпром" может обратиться в Арбитражный суд в Стокгольме", - написали эксперты.

Они напомнили, что согласно подписанному в 2009 году десятилетнему контракту, Украина в 2012 году должна выкупить, по меньшей мере, 33 млрд. кубометров газа.

"Если возьмет 27 миллиардов кубометров (при нынешних ценах), это означает, что "Газпром" будет начислять Украине долг в размере 2,5 млрд. долларов ежегодно", - заметили аналитики.

Эксперты выразили мнение, что на нынешнем этапе Украине не стоит надеяться на уступки со стороны России.