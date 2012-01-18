СБУ закрыла одно дело против Тимошенко

Уголовное дело в отношении экс-премьер-министра Украине Юлии ТИМОШЕНКО о деятельности компании "Единые энергетические системы Украины" в части организации укрывательства валютной выручки, закрыто.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«В связи с тем, что законодательством декриминализована ст. 207 УК Украины (80-1 в редакции 1960 г.), уголовное дело по обвинению ТИМОШЕНКО Ю.В. в части организации укрывательства валютной выручки закрыто», - говорится в сообщении.

Расследование же дела по другим эпизодам «преступной деятельности» Ю.ТИМОШЕНКО продолжается, подчеркнули в СБУ.

По данным пресс-центра, в связи с пребыванием Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии № 54 Харьковской области, уголовное дело в отношении нее по деятельности ЕЭСУ направлено по подследственности в следственный отдел УСБУ в Харьковской области.

Справка УНИАН. В октябре СБУ возбудила относительно Ю.ТИМОШЕНКО уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЕСУ на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

В начале ноября Государственная налоговая служба возобновила расследование по четырем уголовным делах относительно деятельности корпорации ЕЭСУ, в которых фигурирует Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в организации укрывательства валютной выручки, организации неоднократного уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 16 млн. грн., хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн. НДС.

Эти дела позже были объединены в одно производство.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В июне прошлого года Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.