Минфин не видит проблем с регистрацией «упрощенцев»

Министерство финансов не видит проблем с регистрацией предпринимателей-«упрощенцев».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

В министерстве пояснили, что статьей 291 Налогового кодекса Украины определены критерии для плательщиков единого налога первой-четвертой групп.

При этом к плательщикам единого налога первой группы могут быть отнесены физические лица-предприниматели, не использующие труд наемных лиц, осуществляющих исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или осуществляющих хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, объем доходов которых в течение календарного года не превышает 150 тыс. грн.

«Таким образом, физические лица-предприниматели, которые платили единый налог в 2011 году, могут быть отнесены к первой группе плательщиков единого налога только при соблюдении вышеуказанных требований», - отмечается в сообщении.

Министерство также информирует, что формы книги учета доходов и книги учета доходов и расходов и порядков их ведения, утвержденные приказом Министерства финансов Украины от 15 декабря 2011 года № 1637, размещены на официальном веб-сайте Минфина и находятся в свободном доступе.

В министерстве уточнили, что данный приказ устанавливает только формы книг и порядок их ведения, и не предусматривает порядка их изготовления. «Следовательно, предприниматель может самостоятельно изготовить книгу путем распечатки с официального сайта Министерства финансов Украины», - отметили в министерстве.

В Минфине сообщили, что согласно Заключительным положениям Закона Украины от 04 ноября 2011 года № 4014-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности» (подпункт «г» пункта 5), если предприятие (как юридическое, так и физическое лицо - предприниматель) решит стать плательщиком единого налога с 1 января 2012 года, независимо от того, на какой системе налогообложения он находился в 2011 году, он может это сделать, подав соответствующее заявление не позднее 25 января 2012 года.

«Следовательно, никаких проблем для регистрации налогоплательщиков, которые работают или намерены работать на упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности, не существует», - резюмировали в Минфине.