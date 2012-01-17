Банковая напоминает чиновникам всех мастей, какие подарки они могут брать

После вступления в силу антикоррупционного законодательства в президентской администрации пытаются детально разъяснить его нормы. "Коммерсант-Украина" пишет, что на Банковой разработаны "Методические рекомендации относительно запретов и ограничений для государственных служащих в соответствии с законом" О принципах предотвращения и противодействия коррупции ". По информации собеседников в одной из областных государственных администраций, "Методические рекомендации" были разосланы всем областным и районным государственным администрациям с поручением "безусловно выполнять как закон, так и рекомендации".

Авторы документа указывают, что чиновникам запрещается получать подарки "за решения, действия или бездеятельность" в пользу того, кто их дарит, а также от подчиненных. Вместе с тем чиновники могут разово получать подарки, если их стоимость не превышает 50% минимальной зарплаты (по состоянию на 1 января 2012 года - не больше 502 грн.- "Ъ"). Если же на протяжении года подарков от одного человека несколько, то их общая стоимость не должна превышать 1004 грн. Кроме этого, чиновники могут принимать подарки от своих близких, а также в случае, если подарками являются "общедоступные скидки на товары, услуги, выигрыши, призы, премии и бонусы".

В администрации президента напомнили чиновникам, что они имеют право заниматься преподавательской, научной и творческой деятельностью, медицинской практикой, инструкторской и судейской практикой в спорте. В рекомендациях содержатся и такие классические запреты чиновникам, как иметь в подчинении близких родственников и входить в состав органа управления или наблюдательного совета предприятий, целью которых является получение дохода. Также чиновников обязывают ежегодно до 1 апреля подавать по месту работы декларацию о доходах и расходах.