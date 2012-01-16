Королевская хочет единого списка от оппозиции

Комитет сопротивления диктатуре (КСД) должен немедленно созвать совещание и рассмотреть предложение Юлии ТИМОШЕНКО о формировании единого списка оппозиции на выборы-2012. Об этом пишет лидер Украинской социал-демократической партии (УСДП), народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в своем блоге на Korrespondent.net.

«Наша партия является полноправным участником Комитета сопротивления диктатуре. И я, как лидер УСДП, предлагаю всем партиям, которые входят в состав КСД, немедленно созвать совещание с целью рассмотрения публичного предложения Ю.ТИМОШЕНКО о формировании единого списка оппозиционных кандидатов», – подчеркнула она.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, оппозиция должна показать, что она готова сделать все возможное для качественного обновления власти, сможет эффективно работать в парламенте и знает, как направить Украину на европейский путь развития. «Именно в этом заключается суть послания Ю.ТИМОШЕНКО. И его нужно обсудить безотлагательно. Со своей стороны я полностью поддерживаю инициативу Юлии Владимировны. Украинской оппозиции крайне необходимы новые подходы в ведении политической борьбы», – подчеркнула народный депутат.

Конкретную программу действий можно выработать только путем диалога между партиями и гражданским обществом, считает лидер УСДП. Результатом такого диалога должно стать сплочение гражданского общества и оппозиции вокруг общей стратегической цели – становления Украины как сильного, демократического, успешного европейского государства.

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что необходимо наладить активную работу оппозиции в социальных сетях, которые уже сыграли свою важную роль во время революций в арабском мире, вывели сотни тысяч людей на демонстрации протеста в России.

«Мы должны показать украинскому народу, что оппозиция готова быть максимально публичной и открытой перед обществом», – подытожила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.