Миллер: Если украинская ГТС - историческое сокровище, то ее место в музее

Будущая роль газотранспортной системы Украины с учетом строительства газопровода «Южный поток» полностью зависит от позиции украинской стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, отвечая на вопрос журналистов о том, какое место «Газпром» отводит ГТС Украины с учетом строительства морского газопровода «Южный поток».

«Это полностью зависит от той роли, которую отводит газотранспортной системе сама украинская сторона. Если, как можно услышать на Украине, ГТС - это историческое сокровище, то, по-видимому, ее место в музее», - сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, 11 января президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ на встрече с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ заявил, что подвижки по «Южному потоку» нужно использовать на переговорах с Украиной

«Мне кажется, что все эти факторы, Алексей Борисович (МИЛЛЕР), необходимо учитывать при принятии крупных решений, в том числе и с Украиной. И наши партнёры должны понимать, что существуют самые разные возможности для того, чтобы «Газпром» поставлял газ в Европу», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Ранее Турция дала разрешение на прокладку «Южного потока» в своей исключительной экономической зоне.

Справка УНИАН. Проект "Южный поток" предполагает строительство газопровода через акваторию Черного моря из России в страны Южной и Центральной Европы. Предполагается, что он будет состоять из четырех ниток по 15,57 миллиарда кубометров каждая. Первая должна быть введена в эксплуатацию в декабре 2015 года, вывод газопровода на полную мощность (63 миллиарда кубометров) ожидается к 2018 году.

Ориентировочная стоимость создания "Южного потока" составляет 15,5 миллиарда евро, из которых 10 миллиардов приходится на морской участок, а 5,5 миллиарда - на сухопутный.

«Газпром» намерен перенести начало строительства газопровода «Южный поток» с начала 2013 года на конец 2012 года.