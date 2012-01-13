Попов открыл мемориал памяти академика Королева

Председатель КГГА Александр Попов принял участие в открытии на территории Производственного объединения «Киевприбор» мемориального комплекса и бюста Сергея Павловича Королева - выдающегося ученого украинского происхождения, организатора производства, который основал в мировом масштабе развитие практической космонавтики.

Как сообщает пресс-служба КГГА, мероприятие приурочили к 105-летию со дня рождения легендарного ученого и 50-й годовщины предприятия, которое и сейчас работает на обеспечение приборами почти всех международных космических проектов.

«Фактически, еще ни один значимый космический проект, когда-то в Советском Союзе, а сегодня во всем мире, не удалось реализовать без участия «Киевприбора». Достижение этого предприятия можно было бы разделить на несколько десятков предприятий, и это все равно был бы очень высокий показатель. Но сила вашего коллектива больше всего проявилась в том, что при всех кризисах, невзгодах и годах депрессии, вам удалось выстоять. И я горжусь тем, что киевское предприятие сегодня является участником проектов, которые ведут нас в будущее. Это благодаря вам Украина сегодня является одной из девяти космических держав мира. А Киев делает весомый вклад в развитие космической отрасли», - сказал Александр Попов, обращаясь к коллективу предприятия во время церемонии открытия мемориала.

Также Александр Попов ознакомился с производственным процессом, мощностями и научными разработками ПО «Киевприбор». Глава КГГА отметил широкое поле возможностей для сотрудничества предприятия и городской власти в рамках реализации Стратегии развития Киева до 2025 года. Ведь уже сегодня около 250 тысяч электросчетчиков, установленных в квартирах киевлян, изготовлены именно этим предприятием. Также производственное объединение обеспечило приборами почти все станции киевского метрополитена, все новые и реконструированные стадионы в Украине к Евро-2012, аэропорты «Борисполь» и «Жуляны». Председатель КГГА предложил приборостроителям присоединиться к реализации проекта «Киевский трамвай», программ по энергосбережению и энергоэффективности, развития общественного транспорта.

«Мы видим перспективы Киева именно в инновационном пути развития за счет новых технологий, подходов, товаров, услуг. И здесь у нас огромные возможности для сотрудничества между властями города и предприятием. Поэтому сегодня я пришел к вам как к партнерам, с которыми нам, я уверен, еще долго и плодотворно сотрудничать. Город обязан как можно больше привлекать столичные предприятия к реализации Стратегии развития Киева. Деньги городского бюджета должны оставаться в Киеве. Тем более, город обязан привлекать к работе столичные предприятия, чья продукция признана на мировом уровне», - отметил глава КГГА.