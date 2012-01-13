Украинские сыроделы требуют от России доказать плохое качество сыров

Московские санитары не предоставили Киеву никаких документов на подтверждение своих слов о качестве украинских сыров. Об этом ТСН сообщил председатель Госкомитета ветеринарной медицины Украины Иван Бисюк.

"Нет проведенного служебного расследования по этому вопросу, нет обращения Роспотребнадзора", - сказал он.

Вместе с ветеринарами возмущаются и сыроделы. Свою продукцию поставляли в Россию десятилетиями - претензий не было никогда.

"И очень обидно нам, что прозвучало в адрес молочников, что существует такая проблема. Обидно за нас всех. Каждую неделю наша продукция исследуется на все показатели безопасности согласно закону РФ, федерального закона", - возмущается руководитель производственной лаборатории Маргарита Бутко.

Заведующий производством сырзавода Надежда Макарова показывает состав. Именно эти сыры идут на экспорт в Россию. Здесь готовы любому оказать продукт на экспертизу.

"У нас проверяется, начиная с молока, содержание растительного жира, - уверяет Надежда. - Мы его не обнаруживаем. У нас натуральное молоко. Мы гарантируем, что в нашем сыре нет никаких растительных добавок. У нас стопроцентное сырье молочное".

Обвинив украинских производителей, российские санитары комментировать свои слова отказываются. Ограничились лишь заявлением на своем официальном сайте. Производителям упрекают, что вместо животных жиров сыр готовят на растительных, а это вводит в заблуждение потребителей. Особое беспокойство российского ведомства вызывает продукция девяти украинских заводов. Но оказалось, что сыр на растительных жирах для россиян производит лишь одно предприятие. И оно имеет разрешение.

"Мы будем обращаться с официальным запросом, чтобы нам предоставили развернутую информацию о том, чем именно подкреплено, что это именно эти заводы, и где это было, и когда это было, и кто проводил исследования", - уверяет Иван Бисюк.