Алупкинскую горбольницу ликвидировали как юридическое лицо

Ялтинский городской совет своим решением ликвидировал как юридическое лицо Алупкинскую городскую больницу, которой в октябре 2012 года должно исполниться 95 лет.

Как говорится в решении, текстом которого располагает УНИАН, оно принято «во исполнение Программы экономических реформ Украины на 2010-2014 год, распоряжения Ялтинского городского головы от 30 декабря 2011 г. № 774-р и в соответствии со ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении».

Алупкинская городская больница должна быть присоединена к Ялтинской городской поликлинике, а ее отделение скорой помощи – к Станции скорой медицинской помощи в Ялте, с передачей всего имущества, прав и обязанностей соответственно.

В десятидневный срок от даты принятия решения Ялтинский горсовет поручил председателю комиссии по прекращению деятельности Алупкинской горбольницы усуществить все формальности, связанные с данным решением, включая опубликование сообщения в официальных печатных СМИ. Также председателю поручено предупредить работников больницы об изменении «существенных условий труда», подготовить передаточные акты имущества больницы и предоставить их на утверждение Ялтинского горсовета.

В свою очередь, Фонду коммунального имущества Ялтинского горсовета поручено внести соответствующие изменения в реестр объектов коммунальной собственности.

Как сообщили УНИАН в самой Алупкинской больнице, ее сотрудники возмущены принятым решением и в первую очередь связывают его с тем, что в Алупке «больница имеет единственную нормальную парковую территорию на 2 га земли, по которой проведены новые силовые линии, вода и подъездные пути» и государственный акт на которую под различными предлогами сделать было «невозможно».

Кроме того, в больнице возмущены тем, что решение было принято абсолютно неожиданно, без каких-либо предварительных обсуждений с ее администрацией. «Даже не пригласили главного врача ни на сессию (Ялтинского горсовета), а он 30 лет как работает в больнице, не вручили ему это решение, а тихо сунули в почтовый ящик», - сообщили в Алупкинской горбольнице.

По мнению врачей больницы, медицинское обслуживание населения в результате принятого решения только ухудшится, поскольку кроме Алупки, она обслуживает весь западный регион Большой Ялты - от Фороса до Стройгородка. Цена вопроса, по их словам, - 4 млн. грн. в год, которые не смог найти Алупкинский городской совет для содержания больницы.

Также в больнице заявили, что будут оспаривать принятое Ялтинским горсоветом решение.