Азаров: Россия не хочет менять условия горемычного газового соглашения

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что 2012 год станет решающим в плане разрешения газового вопроса, при этом уровень сотрудничества между Украиной и Россией, в частности, в газовой сфере, должен отвечать стратегическому характеру отношений между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«2012 год станет решающим в разрешении так называемого «газового вопроса». Российские партнеры не желают менять условия горемычного газового соглашения. Они их полностью устраивают. Конечно, российская сторона будет до последнего настаивать на сохранении статус-кво. Но мы прямо говорим руководству России – если мы стратегические партнеры в будущем, то мы должны строить сотрудничество как стратегические партнеры», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он напомнил, что в 2012 году Украина планирует изменить структуру энергопотребления путем сокращения объема природного газа и наращивания национальных энергетических ресурсов.

В частности, Н.АЗАРОВ отметил, что в рамках реализации программы импортозамещения в 2012 году планируется завершить строительство первой очереди Днестровской ГАЭС.

Также Н.АЗАРОВ поручил Минэкономразвития и Минфину разработать комплекс мер для дальнейшего стимулирования модернизации оборудования на предприятиях наиболее энергозатратных отраслей экономики путем снижения налогового давления.

Справка УНИАН. Украина уже почти два года безуспешно добивается пересмотра подписанных в 2009 году контрактов, согласно которым цена газа определяется ежеквартально по формуле с учетом мировых цен на нефтепродукты. Из-за постоянного подорожания топлива падает конкурентоспособность продукции основных экспортных отраслей Украины - металлургии и химии.

Украина закупает в России более половины потребляемого газа.

«Газпром» пообещал возобновить обсуждение с Киевом газового контракта 15 января.

В конце декабря 2011 г. российский премьер Владимир ПУТИН предложил вернуться к идее создания на базе украинских магистральных газопроводов консорциума с Украиной, что привело бы к удешевлению газа для украинских потребителей.

10 января министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина и Россия настроены найти компромиссное решение в переговорах относительно пересмотра газовых контрактов.