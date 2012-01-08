За повреждение билл-борда с Януковичем возбудили уголовное дело

Во Львове милиция возбудила уголовное дело за облитый краской бил-борд с новогодним поздравлением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, отметив, что уголовное дело возбуждено по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также в милиции отметили, что с места происшествия изъяты определенные вещественные доказательства. При этом в милиции не уточнили, о чем именно идет речь.

Как сообщал УНИАН, во Львове неизвестные залили краской фотографию В.ЯНУКОВИЧА на бил-борде с новогодним поздравлением. Об этом написала «Украинская правда», демонстрируя соответствующие фото в подтверждение этого факта.

Накануне «Украинская правда» разместила фотокопию распоряжения Львовской облгосадминистрации, согласно которому на председателей райгосадминистраций возлагается ответственность за состояние бил-бордов с изображением В.ЯНУКОВИЧА.