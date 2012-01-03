Кортеж из нескольких джипов устроил аварию. Ехали к Януковичу? (фото)

В воскресенье после обеда в селе Майдан Тисменицкого района Франковщины произошла авария с участием кортежа из шести джипов.

Об этом "Украинской правде" сообщили очевидцы происшествия.

Как отметил собеседник, кортеж двигался со скоростью около 160 км/час в пределах населенного пункта и сопровождался машиной ГАИ. В результате аварии две машины пострадали, в кювете оказался микроавтобус. В минивэне пассажиров не было.

Микроавтобус, который вылетел в кювет

Второе пострадавшее авто (на фото видны повреждения задней части автомобиля)

Впрочем, кортеж на аварию не обратил внимания и продолжил движение, не притормозив.

По предварительным данным, погибших нет.

Как сообщают очевидцы, в составе кортежа было четыре джипа и один легковой автомобиль. Машина ГАИ - "Volkswagen Passat" зеленого цвета.

Свидетели запомнили номер последнего автомобиля из кортежа - 0010.

Гаишники из города Калуш, прибившие по вызову, фиксировать происшествие отказываются, объясняя это тем, что территория не входит в их подчинение.

Как известно, на время новогодних праздников на Прикарпатье, в резиденцию Гута прибыл президент Виктор Янукович. Резиденция находится в 22 километрах от места аварии.