Кортеж из нескольких джипов устроил аварию. Ехали к Януковичу? (фото)
Даже не притормозили...
В воскресенье после обеда в селе Майдан Тисменицкого района Франковщины произошла авария с участием кортежа из шести джипов.
Об этом "Украинской правде" сообщили очевидцы происшествия.
Как отметил собеседник, кортеж двигался со скоростью около 160 км/час в пределах населенного пункта и сопровождался машиной ГАИ. В результате аварии две машины пострадали, в кювете оказался микроавтобус. В минивэне пассажиров не было.
Второе пострадавшее авто (на фото видны повреждения задней части автомобиля)
Впрочем, кортеж на аварию не обратил внимания и продолжил движение, не притормозив.
По предварительным данным, погибших нет.
Как сообщают очевидцы, в составе кортежа было четыре джипа и один легковой автомобиль. Машина ГАИ - "Volkswagen Passat" зеленого цвета.
Свидетели запомнили номер последнего автомобиля из кортежа - 0010.
Гаишники из города Калуш, прибившие по вызову, фиксировать происшествие отказываются, объясняя это тем, что территория не входит в их подчинение.
Как известно, на время новогодних праздников на Прикарпатье, в резиденцию Гута прибыл президент Виктор Янукович. Резиденция находится в 22 километрах от места аварии.