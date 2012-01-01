Милиция ночью выбила двери в комнате отеля, где встречал Новый год нардеп?

В ночь с 31 декабря на 1 января, около 00.30, приблизительно пять лиц в форме работников милиции ворвались в номер гостиницы "Казацкий", где вместе с друзьями праздновал Новый год народный депутат, член фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батьківщина».

По словам депутата, милиционеры сначала выбили двери номера ногами, после чего без каких-либо объяснений ворвались в номер и вырвали из розеток все электроприборы.

А.ПАВЛОВСКИЙ сообщил, что представители милиции никак не реагировали на его депутатское удостоверение и на предупреждение, что такие действия противоречат действующему законодательству и Конституции.

"Никаких разъяснений, как, собственно, и ордера на обыск, я не получил", - заявил А.ПАВЛОВСКИЙ.

По словам депутата, он пытался объяснить, что снял номер в гостинице заблаговременно, чтобы в новогоднюю ночь из окон гостиницы наблюдать за Майданом Незалежности, елкой, концертом и фейерверком.

"Это грубое вмешательство в мою частную жизнь. Такой новогодний "подарок" еще долго не забуду ни я, ни мои друзья", - заявил депутат.

А.ПАВЛОВСКИЙ также сообщил, что в связи с инцидентом готовит соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру и МВД по поводу нарушения закона "О статусе народного депутата".