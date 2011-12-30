Нардеп: Янукович может скомандовать стрелять в людей

Если люди и дальше будут выходить на акции протеста, то высока вероятность, что президент Виктор Янукович даст приказ стрелять в них. Об этом в интервью "Газете по-украински" сказал народный депутат-"нунсовец" Тарас Стецькив.

"С таким способом мышления и подходом, который он продемонстрировал за два года у власти, он способен на что угодно. Правоохранительные органы возглавляют близкие к семье президента. Они примут к исполнению любой приказ. Вопрос в том, выполнят его простые воины. Если на улицах будут миллионы, автоматы развернут в другую сторону. Если выйдут тысячи - команда может быть выполнена", - отметил нардеп.

Высока вероятность вмешательства в украинские дела российских спецслужб, считает Стецькив.

"Они не упустит возможность поставить на колени Украину, которая испортила отношения с Европой. Для Путина принципиально втянуть нашу страну в Евразийский Союз. Сигналом к ​​этому является неуступчивость России в цене на газ. Компромисс будет только взамен на полную капитуляцию. Януковичу нужно дешевый газ, чтобы Бойко с Фирташем миллиарды зарабатывали и делились с "семьей". Чтобы Ахметов дальше покупал пентхаусы в Лондоне за 200 миллионов

"Я - за дорогой газ. Надо заставить олигархов не выводить деньги в оффшоры, а внедрять энергосберегающие технологии. Пусть продают заводы умнее инвесторам. Пусть пригласят американские компании добывать газ на нашем шельфе", - сказал он.

Стецькив подчеркнул, что Янукович уже не изменится.

"Совковый менталитет, замешанный на криминальных подходах к управлению государством, не позволит ему стать другим", - отметил нардеп.