ЦИК зарегистрировала уполномоченных от Партии регионов

Центральная избирательная комиссия сегодня на очередном заседании зарегистрировала пять уполномоченных лиц Партии регионов в многомандатном общегосударственном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, уполномоченными лицами от Партии регионов зарегистрированы, в частности, Александр ПЕКЛУШЕНКО, Владимир МАКЕЕНКО, Александр СТОЯН, Евгений ГЕЛЛЕР, Олег КОНДАУРОВ.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала уполномоченных лиц Партии регионов в территориальных избирательных округах.

Центризбирком также внес изменения в Порядок предоставления транспортных услуг окружным и участковым избирательным комиссиям по выборам народных депутатов Украины, утвержденный постановлением Комиссии от 20 января 2006 года №253. В частности, уточнены существенные условия и форма договора о предоставлении услуг по транспортному обслуживанию, расчету стоимости услуг по транспортному обслуживанию.

Кроме того, Центризбирком своим постановлением определил, что представительство интересов Комиссии в судах общей юрисдикции во время подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины на основании соответствующих доверенностей и по поручению председателя Комиссии имеют право осуществлять заместители председателя ЦИК, секретарь ЦИК и члены Центральной избирательной комиссии.