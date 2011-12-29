Азаров запретит чиновникам арендовать автомобили

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что чиновникам будет запрещено арендовать автомобили.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отвечая на вопросы пользователей.

"Буквально день тому назад я подписал распоряжение правительства о сокращении в 2 раза количества служебных автомобилей. Сейчас готовится решение правительства о запрещении аренды автомобилей чиновниками и руководителям государственных предприятий. Правительство последовательно проводит политику экономии государственных расходов", - написал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что впервые за 20 лет правительство приняло распоряжение, которым жестко сократили расходы на содержание аппарата.

"Конечно, отдельные чиновники пытаются их обойти и иногда в СМИ появляются об этом сообщения, но, во-первых, им это не удается, потому что расчеты блокируются казначейством, а во-вторых, все материалы, связанные с нарушением правительственных решений, передаются в прокуратуру для соответствующего реагирования", - подчеркнул Н.АЗАРОВ.