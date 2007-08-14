Богатырева и Колесников представили первый блок предвыборной программы ПР

Лидеры Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА и Борис КОЛЕСНИКОВ представили первый блок предвыборной программы Партии регионов.

Как передает пресс-служба Партии регионов, представление состоялось сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, в сообщении отмечено, что сегодня был представлен первый блок предвыборной программы Партии регионов «Стабильность и Благополучие!», посвященный решению проблемы демографического кризиса.

Б. Колесников разъяснил концепцию и пути реализации предвыборной программы партии.

По его словам, в отличие от своих конкурентов по избирательной гонке, Партия регионов предлагает обществу системный подход. «Государство обязано дать не только большое пособие при рождении ребенка, оно должно также обеспечить успешный жизненный старт своим гражданам – а именно: воспитать, обучить и обеспечить первым рабочим местом каждого молодого человека», - отмечено в сообщение.

В свою очередь председатель депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины, координатор парламентского большинства Р.БОГАТЫРЕВА рассказала об инициативах долгосрочной государственной поддержки семьи, увеличения рождаемости, защиты материнства и детства.

По ее словам, Партия регионов обязуется значительно увеличить пособие при рождении. Первый ребенок – 11 700 грн., второй – 25 тысяч грн., третий – 50 тысяч. Затем последуют ежемесячные пособия на содержание детей от 100 до 200 грн., достойные стипендии при учебе и гарантированное первое рабочее место. «Все эти социальные инициативы уже предусмотрены Правительством Виктора ЯНУКОВИЧА в бюджете на следующий год», - добавила она.

Как сообщил Б. КОЛЕСНИКОВ, в отличие от своих политических конкурентов, Партия регионов «не только берет на себя обязательства, но и знает, как изыскать в государственном бюджете средства на их выполнение». Он заявил, что основными источниками наполнения бюджета для реализации программных инициатив Партии регионов «является налог на прибыль, налог на добавочную стоимость, налог на доходы физических лиц». «При этом основу наполнения бюджета составит общий экономический рост на базе эффективного развития инвестиционно-инновационной модели экономики», - добавил Б. КОЛЕСНИКОВ.