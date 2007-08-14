Луценко: правительство Януковича ведет страну в неправильном направлении

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА должно уйти в отставку из-за непрофессиональных действий, которые привели к снижению уровня жизни граждан.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «правительство В.ЯНУКОВИЧА ведет страну в неправильном направлении».

Кроме того, он убежден, что в этом правительстве установилась «круговая порука». «Это правительство своих не сдает», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, за бездеятельность или непрофессиональные действия, которые привели к авариям и катастрофам в других странах, в тот же день были бы отправлены в отставку министр транспорта и по вопросам чрезвычайных ситуаций. В Украине же этого не произошло. Поэтому Ю.ЛУЦЕНКО убежден, что это правительство должно в полном составе уйти в отставку.

Анализируя работу правительства В.ЯНУКОВИЧА, Ю.ЛУЦЕНКО привел показатели, которые, по его словам, были взяты из официальных статистических данных. В частности, он отметил, что в 2007 году задолженность по заработной плате в Украине увеличилась почти на миллиард гривен. Внешний долг вырос на 100 млрд. грн. Цены на продукты питания, в частности, в начале лета, на фрукты и овощи увеличились на 35%. Стоимость жилищно-коммунальных услуг в целом по стране выросла на 60%. Также повысились розничные цены на бензин.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в других странах увеличение цен на горюче-смазочные материалы является признаком бензинового кризиса, а чиновники, ответственные за этот сегмент рынка, в случае роста цен, сразу были бы отправлены в отставку. Однако правительство В.ЯНУКОВИЧА не приняло таких решений, оно непрофессионально, а потому не имеет права руководить страной, подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

По информации, которую обнародовал Ю.ЛУЦЕНКО, в 2007 году темпы роста минимальной заработной платы были почти вдвое ниже, чем в 2006 году, и втрое ниже, чем в 2005 году. А потому впервые за последние годы рост цен в этом году превысит рост минимальной заработной платы.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, если бы правительство В.ЯНУКОВИЧА смогло сохранить темпы роста заработной платы и пенсий, которые были заданы «помаранчевыми» правительствами, тогда сегодня бы минимальная заработная плата была больше существующей на 68 грн., а минимальная пенсия – на 168 грн.

То есть, если в 2005 году рост минимальной зарплаты был зафиксирован на уровне 39%, а уровень инфляции на уровне 10,3%, то в 2007 году соответствующие цифры составляют 13 и 12,5%.

Говоря о росте цен на основные продукты питания, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в начале нынешнего лета, в отличие от прошлого года, цены на хлеб выросли на 13,1%, муку – на 27,5%, молоко – на 18,5%, фрукты – на 35,3%, овощи – на 34,8%.

Он также отметил, что правительство В.ЯНУКОВИЧА «специально относится» к такому важному продукту питания, как яйца – цена на них выросла на 38%.

Что касается импортированного газа, то во времена «помаранчевых» правительств, в частности, правительства Юрия ЕХАНУРОВА, цена 1 тыс. куб. м газа составляла 95 дол., во времена правления В.ЯНУКОВИЧА – 130 дол., и тенденция к увеличению цены будет наблюдаться в дальнейшем.

В то же время, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что за время руководства правительствами Юлии ТИМОШЕНКО и Ю.ЕХАНУРОВА в январе-сентябре 2006 года уровень безработицы был сокращен до 6,4%, в то время как в 2004 году эта цифра составляла 9,2%, а сегодня только за январь-март текущего года уровень безработицы достиг 8%, то есть, как отметил, комментируя приведенные данные Ю.ЛУЦЕНКО, правительство В.ЯНУКОВИЧ не знает как и не может обеспечить людей как рабочими местами, так и достойной заработной платой.

Кроме того, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, рост внутреннего валового продукта «ЯНУКОВИЧ на каждом шагу выставляет, как собственное достижение, напоказ», а в действительности наблюдается падение ВВП: по состоянию на июнь этого года этот показатель составлял 7,8%, в отличие от показателя за январь - 9,3%.

Вместе со снижением темпов экономического роста также падают темпы роста реальных доходов и реальной заработной платы граждан. Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, по этим показателям нынешнее правительство вдвое уступает правительству Ю.ЕХАНУРОВА.