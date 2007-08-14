Мороз проиграл суд

Окружной административный суд г. Киева не удовлетворил исковое заявление СПУ о признании противоправными и отмену постановлений ЦИК, в которых предусмотрено представительство БЮТ и “Нашей Украины” в избирательных комиссиях.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявила коллегия судей Окружного административного суда г. Киева.

Также суд не удовлетворил ходатайства представителя СПУ Сергея БОЙКО. Он просил суд приостановить действие вчерашнего решения ЦИК о формировании окружных избирательных комиссий.

В постановлении суда отмечается, что его можна обжаловать в Высшем административном суде Украины не позже чем в двухдневный срок с момента объявления.

Сегодня суд объявил резолютивную часть постановления, полный текст которой будет предоставлен сторонам-участницам процесса завтра утром.

В свою очередь, представитель в суде от СПУ С.БОЙКО заявил журналистам, что политическая сила, которую он представляет, не согласна с постановлением суда и будет оспаривать его.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Социалистическая партия Украины обжаловала постановления ЦИК об участии представителей БЮТ и “Нашей Украины” в формировании избирательных комиссий.

Соцпартия требовала признать противоправными и отменить два постановления Центральной избирательной комиссии (№62, 63 от 3.08.2007г.). Этими постановлениями предусматривается участие в формировании избирательных комиссий, в частности, представителей бывших депутатских фракций парламента БЮТ и «Нашей Украины». В Соцпартии считают, что на момент начала избирательного процесса указанные фракции юридически перестали существовать, а полномочия депутатов-членов этих фракций были досрочно прекращены на основании решений съездов соответствующих партий.

13 августа Центризбирком образовал 225 окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов. Согласно решению, в каждой из комиссий – по трое представителей Партии регионов, СПУ и КПУ, а от “Нашей Украины” и БЮТ по 4 и 5 поочередно.

Сегодня первый секретарь политсовета СПУ Михаил МЕЛЬНИЧУК заявил, что партия признает любое решение суда относительно представительства БЮТ и “Нашей Украины” в избирательных комиссиях.