Тюремщики говорят, что Тимошенко уже лучше, и советуют двигаться

Комиссия Министерства здравоохранения посетила в СИЗО экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО и отметила улучшение состояния ее здоровья.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пенитенциарной службы.

По данным ГПтС, комиссия, в состав которой вошли специалисты Минздрава (5 человек, в том числе два доктора и три кандидата медицинских наук), представители аппарата ГПтС Украины и начальник медико-санитарной части СИЗО, посетила экс-премьера сегодня, 28 декабря. По просьбе Ю.ТИМОШЕНКО было проведено ее инструментальное обследование и осуществлена консультация врачом-эндокринологом. Патологии выявлены не были.

«По результатам посещения Ю.ТИМОШЕНКО членами медицинской комиссии составлен соответствующий акт, в котором отмечено определенное улучшение состояния ее здоровья, а также в очередной раз рекомендовано постепенное расширение двигательного режима», - говорится в сообщении.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО вновь отказалась от лабораторного исследования крови.

В частности, медики предложили Ю.ТИМОШЕНКО провести лабораторное исследование крови. Однако заключенная от этого отказалась, сообщили в пенитенциарной службе.

"Пока Ю.ТИМОШЕНКО продолжает находиться в медико-санитарной части Киевского СИЗО. Состояние ее здоровья контролируется медперсоналом учреждения", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

В ноябре состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, которая с августа находится в СИЗО, значительно ухудшилось, она не может двигаться из-за боли в спине.

23 ноября в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины сообщили, что в тот день в одном из лечебных учреждений Киева проведено инструментальное обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, ей была сделана магнитно-резонансная томография, рентген, сонография.

28 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что поручил соответствующим учреждениям обеспечить обследование, лечение и содержание Ю.ТИМОШЕНКО на должном, европейском, уровне.

29 ноября экс-премьер переведена в одну из палат медико-санитарной части Киевского СИЗО для прохождения назначенного курса лечения.

1 декабря пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО получила результаты обследований, проведенных 23 ноября.

В ГПтС также добавили, на основании полученных результатов инструментального обследования в Киевской областной клинической больнице членами комиссии Минздрава было подписано заключение, в котором отмечено, что угрозы жизни Ю.ТИМОШЕНКО нет, наблюдается определенная тенденция к улучшению ее самочувствия, назначен соответствующий курс лечения, в связи с чем она переведена в медико-санитарную часть Киевского СИЗО.