Колесников отменил поездку во Львов из-за плохой погоды

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ отменил запланированную на сегодня рабочую поездку во Львов из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщил УНИАН генеральный директор ГП «Западинфрапроект» Владимир ШАДРИН.

Вместе с тем информации, когда Б.КОЛЕСНИКОВ сможет приехать во Львов, в настоящее время нет.

Сегодня планировалось, что во Львове Б.КОЛЕСНИКОВ примет участие в торжествах по случаю завершения строительства и начала тестовой эксплуатации нового аэровокзала „Львов”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, председатель Львовской облгосадминистрации Михаил КОСТЮК проинформировал, что работа нового аэропорта «Львов» вместе с взлетно-посадочной полосой начнется весной.