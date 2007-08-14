Мороз не пришел в ЦИК, потому что ”занимается другой важной работой”

Социалистическая партия Украины передала в Центральную избирательную комиссию список кандидатов в народные депутаты.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам во время передачи документов первый секретарь политсовета СПУ Михаил МЕЛЬНИЧУК отметил, что Соцпартия надеется, что Центризбирком не будет иметь претензий к поданным документам. Эту позицию он пояснил тем, что качество подготовленных документов является очень высоким.

В то же время, по словам М.МЕЛЬНИЧУКА, если ЦИК выскажет какие-то замечания, то СПУ исправит все ошибки. “Мы не будем протестовать против решения ЦИК. Исправим все, что необходимо будет», - сказал он.

М.МЕЛЬНИЧУК также сообщил, что СПУ передала в ЦИК документы 281 кандидата, хотя на съезде были утверждены кандидатуры 316 чел. По его словам, некоторые кандидаты просто не успели сдать необходимые документы.

Отвечая на вопрос, почему в ЦИК для передачи списков не пришел лично председатель Соцпартии Александр МОРОЗ, М.МЕЛЬНИЧУК отметил, что лидер социалистов занимается другой важной работой.

Он также выразил уверенность, что СПУ на досрочных выборов не только преодолеет трехпроцентный барьер, но и подтвердит полученный в 2006 году результат. (На прошлогодних парламентских выборах СПУ получила 5,69% голосов избирателей и получила в ВР 33 мандата – УНИАН.)