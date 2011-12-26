Суд признал законным возбуждение уголовных дел против Мельниченко

Печерский районный суд Киева признал законными постановления Генеральной прокуратуры Украины от 2001 года о возбуждении уголовных дел в отношении экс-майора Управления государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня объявила судья Печерского райсуда Виктория ГАРКАВА, отказав, таким образом, в удовлетворении жалобы на возбуждение уголовных дел адвоката Николая НЕДИЛЬКО.

В комментарии журналистам адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что будет, безусловно, обжаловать в апелляционном суде это решение.

Он назвал парадоксальным тот факт, что в отношении экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ суд признает незаконным возбуждение уголовного дела по той же статье Уголовного кодекса, которая инкриминируется его подзащитному, а в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признает возбуждение уголовного дела законным.

Таким образом, отметил адвокат, в Украине сегодня наблюдаются двойные стандарты в применении норм закона тех или других лиц. А также такое решение, по его убеждению, свидетельствует о том, что к уголовной ответственности не могут быть привлечены высокопоставленные должностные лица государства, совершившие преступление.