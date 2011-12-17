Томенко: власть подбрасывает нам войну за памятники

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что сейчас очень важно остановить противостояние и конфликты внутри украинского общества.

На этом он акцентировал. находясь в Черкасской области во время посещения Великоканивецкой средней школы, в которой при поддержке его Фонда «Родная страна» были осуществлены ремонтные работы, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

«Сегодня как никогда важно остановить спровоцированные или организованные властью противостояния и конфликты внутри украинской среды», - сказал он.

По мнению Н.ТОМЕНКО, заинтересованность в таких конфликтах объясняется просто: «Единственный шанс остаться у власти нынешней политической команде, а тем более обеспечить себе пребывание при власти на второй срок – это максимально раздробить и поссорить украинские политические силы, подбросив им войну за украинскую историю».

Вице-спикер подчеркнул, что власть заинтересована в том, чтобы главным содержанием деятельности и правых, и левых политических партий было обустройство памятников их политическим героям. Вместо этого, по его убеждению, сегодня нужно действовать иначе.

«Перефразируя Лину КОСТЕНКО, нужно за современный лозунг взять слова, что линию обороны Украины должны держать живые, а украинские классики и герои должны вдохновлять и побуждать к сегодняшней борьбе», - убежден Н.ТОМЕНКО.

В то же время он отметил, что, «поскольку сегодня власть фактически отказалась от проведения украинской гуманитарной политики, эту политику должна формировать и оберегать общественность».

«Поэтому, если мы хотя бы определим общие приоритеты, которые должны реализовывать, то власть со своими антиукраинскими проектами обречена», - отметил вице-спикер.