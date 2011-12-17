Томенко: Тимошенко не сегодня, так завтра вернется в реальную политику

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО призывает экспертов, политологов и представителей средств массовой информации не спешить зачитывать политическое завещание Юлии ТИМОШЕНКО и делить партийное наследство «Батькивщины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, комментируя публикации о расколе и проблемах внутри фракции «БЮТ-Батькивщина» и конкуренции за должность ее лидера, он выразил убеждение, что серия публикаций от экспертов и журналистов сделана не по заказу Администрации Президента и не за деньги, а, возможно, в отсутствие полной информации о ситуации в БЮТ и в целом в оппозиции.

Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что Ю.ТИМОШЕНКО не сегодня, так завтра вернется в реальную политику.

«Я не хочу говорить о сроках, но вполне очевидно, что Ю.ТИМОШЕНКО была и остается ключевым политическим игроком, а «Батькивщина» - главной оппозиционной силой Украины», - сказал он, отметив, что последние социологические исследования лишь подтверждают этот тезис.