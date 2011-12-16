Нардеп думает, что это правительство не спасут даже гении

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что проведение ротаций в нынешнем правительстве и приход к власти новых людей станет абсолютно бессмысленным для украинской экономики в отсутствие глобального антикоррупционного проекта.

Такое мнение она высказала во время горячей линии в «Комсомольской правде в Украине»,сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать в ближайшее время отставки правительства, народный депутат сказала: «Чисто политически – выводы нужно делать, потому что дальнейшая консервация власти не решит экономических проблем нашего государства. Украине необходима перезагрузка».

По мнению депутата, Украина владеет всеми ресурсами и возможностями для создания нового формата экономики, конкурентной на мировом рынке. «Но люди из прошлого (советского) века, с прошлым форматом и подходом в проведении экономической и социальной политики привели государство к краю - впереди уже пропасть. Они готовы все бросить в бездну путаницы и противостояния. Поэтому я не имею никаких иллюзий: от перемены мест и имен в правительстве кардинально не изменится подход к управлению государством», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат убеждена: либо новые управленцы создадут систему качественно нового формата, либо в экономике не будет положительных сдвигов. «Без глобального антикоррупционного проекта в стране ничего не изменится. Вся экономика сегодня пронизана коррупцией, причем ее 50% находится в тени, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Поэтому без перезагрузки, антикоррупционного проекта, который должен стать своеобразным фундаментом, стенами и крышей преобразований, не будет результата. И какие бы гениальные люди ни пришли в правительство, в существующих условиях ничего не изменится».

«От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Система не работает, поскольку полностью прогнила», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.