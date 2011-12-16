Забужко назвала Табачника «карманным вором-«тихушником»

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины изъяло из внешнего независимого тестирования в следующем году произведения о Голодоморе.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, из тестов изъяты, в частности, ранее обязательные произведения Уласа Самчука "Мария" и Василия Барки "Желтый князь".

"В школьной программе для старшеклассников оба эти произведения, которые описывают огромную трагедию украинского народа - геноцид 1932-1933 годов, рекомендованы для дополнительного, то есть самостоятельного чтения. И только школьники с филологическим направлением обучения обязательно изучают роман Уласа Самчука "Мария". Изучают, но во ВНО о нем не упоминается", - сообщили в пресс-центре.

Писательница Оксана ЗАБУЖКО возмущена этим фактом. "Это манера карманного вора-"тихушника", который орудует втихаря (а это вообще стиль работы нашего министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА), и как мартышка из кормушки таскает бананы, так он по кусочку таскает у молодежи те составляющие украинской идентичности и самосознания, которые дразнят "русский мир", - сказала она.

По мнению О.ЗАБУЖКО, такие действия Минобразования можно расценить как "интеллектуальную кражу в общенациональном масштабе", которая должна приравниваться к преступлению против Украины и ее будущего.

"Изъяты именно произведения, которые не просто являются образцами высокохудожественной литературы, а посвящены одной из крупнейших трагедий украинцев - Голодомору. Это является свидетельством целенаправленной государственной политики и продолжением попыток Дмитрия ТАБАЧНИКА скрыть страницы украинской истории", - сказал член Общественного комитета памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине Владимир ВЯТРОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Министерство образования и науки, молодежи и спорта, сообщило, что программа ВНО-2012 по украинской литературе претерпела заметные изменения. В частности, как отметила пресс-служба Минобразования, "расширено содержание предметных умений и навыков по теории литературы, введены новые произведения. Таким образом, удалось сбалансировать программу по украинскому языку и литературе и привести ее в соответствие с действующими программами общеобразовательных учебных заведений по этим предметам".

В феврале этого года Минобразования заявило, что в новом учебнике по украинской литературе за 11-й класс не будет романа Василия Барки "Желтый князь", вместо этого появится раздел, посвященный русскоязычным поэтам.