Янукович примет участие в саммите Украина – ЕС в Киеве

В понедельник, 19 декабря, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в XV Саммите Украина – Европейский Союз.

Соответствующий анонс размещен на официальном сайте главы государства.

Как известно, 23 ноября ряд СМИ со ссылкой на источник в Секретариате ЕврАзЭС сообщили, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-ом заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС 19 декабря в Москве.

24 ноября В.ЯНУКОВИЧ, на вопрос журналистов, поедет ли он в Москву 19 декабря, заявил, что он будет находиться там, где это будет необходимо.

1 декабря В.ЯНУКОВИЧ во время общения с украинскими журналистами в Иерусалиме сообщил, что Украина будет представлена на саммите ЕврАзЭС должностными лицами, поскольку заинтересована в сотрудничестве с Таможенным союзом.

Отвечая на вопрос, где он все же будет находиться 19 декабря – на саммите ЕврАзЭС или на саммите Украина-ЕС в Киеве – В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Все это игра не наша. Это понимают, кто сопоставляет два события». Он отметил, что Украина, бесспорно, будет представлена на саммите ЕврАзЭС. «Украина будет представлена на ЕврАзЭС в качестве наблюдателя, и определенные должностные лица там будут работать. Мы заинтересованы также принимать участие и сотрудничать с Таможенным союзом», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В Министерстве иностранных дел Украины рассчитывают, что саммит Украина - ЕС 19 декабря состоится на высшем политическом уровне.