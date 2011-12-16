Королевская говорит, что Тимошенко предложила ей стать заместителем

Руководство БЮТ должно открыто изложить нынешнюю шкалу ценностей, чтобы всем в партии было ясно, как работать, на что рассчитывать и к чему стремиться. Об этом в интервью LB.ua заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ - народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

В ходе интервью Н.КОРОЛЕВСКАЯ рассказала, что в ночь с четвертого на пятое августа, накануне ареста, Юлия ТИМОШЕНКО предложила ей стать замом главы партии и взять на себя конкретный участок работы. «Немедленного ответа она не требовала. Просто мы договорились, что к сентябрю – дате предполагаемого съезда – вместе сформируем новую стратегию, понятную программу действий. На том и расстались. Пятого августа утром, как вы знаете, ее арестовали…», - говорит народный депутат.

По ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО стала первым человеком, чей лидерский авторитет она признала безусловно, безо всякого внутреннего сопротивления. «Поэтому для меня, политика команды ТИМОШЕНКО, первый номер – только сама ТИМОШЕНКО. Ее доверие, возможность работы с ней для меня важнее, чем место, на которое она меня ставит – третье или тридцать третье», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она считает, что сейчас главная задача для БЮТ – никаких конфликтов в команде. «А это возможно лишь тогда, когда каждый занят своим делом. Пускай каждый наработает и покажет свой результат, который сложится в результат команды. Проблемы, интриги зачастую выдумываются бездельниками, слоняющимися попусту. Пусть каждого из нас оценивают в меру его реального вклада в команду. Причем руководство нашей политсилы должно открыто изложить актуальную для него шкалу ценностей: «что такое хорошо и что такое плохо?» Чтобы всем в партии было ясно, как работать, на что рассчитывать, к чему стремиться», - уверена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

На вопрос, не является ли предложение возглавить УСДП - выходом в «самостоятельную жизнь» и страховкой от возможного исключения из фракции «за несвоевременную явку на заседания» политик ответила: «придраться можно и к столбу». «Политики – посредники между людьми и своими партиями. Я просто обязана быть с ними на акциях протеста. Я поддерживаю людей, люди поддерживают меня, а через меня – Юлию Владимировну и, в целом, нашу идеологию, систему ценностей. Только так «Батькивщина» придет к победе. Не все, к сожалению, у нас в команде это понимают. Но это уже – их проблемы», - добавила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.