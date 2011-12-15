Янукович похвастал перед Рахмоном Олимпийским
19:39, 15 декабря 2011Политика
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И подарил футбольный мяч
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вместе с Президентом Таджикистана Эмомали РАХМОНОМ осмотрели реконструированный Национальный спортивный комплекс «Олимпийский», на котором 1 июля 2012 года состоится финальный матч Евро-2012.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, главы государств осмотрели помещение спортивной арены, чашу и поле стадиону.
В.ЯНУКОВИЧ подарил Э.РАХМОНУ футбольный мяч с изображением НСК «Олимпийский». Президент Украины пригласил своего таджикского коллегу приехать на финальный матч Евро-2012.
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