Янукович похвастал перед Рахмоном Олимпийским

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вместе с Президентом Таджикистана Эмомали РАХМОНОМ осмотрели реконструированный Национальный спортивный комплекс «Олимпийский», на котором 1 июля 2012 года состоится финальный матч Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, главы государств осмотрели помещение спортивной арены, чашу и поле стадиону.

В.ЯНУКОВИЧ подарил Э.РАХМОНУ футбольный мяч с изображением НСК «Олимпийский». Президент Украины пригласил своего таджикского коллегу приехать на финальный матч Евро-2012.