Лишь 8% украинцев считают, что внешняя политика отвечает интересам страны

Почти половина украинцев - 46,5% - придерживаются мнения, что нынешняя внешняя политика Украины не отвечает ее национальным интересам.

Об этом УНИАН сообщили в Центре Разумкова со ссылкой на результаты проведенного социологического исследования.

Опрос показал, что 32,6% респондентов считают, что нынешняя политика Украины частично отвечает национальным интересам, и только 8,0% – что в полной мере отвечает. Затруднились ответить на вопрос 12,8% опрошенных.

К тому же, 46,5% респондентов считают, что Украина не является самостоятельной в формировании собственной внешней политики, еще 32,8% - что она является не вполне самостоятельной, и только 10,1% - что она вполне самостоятельна в формировании внешней политики. Не определились с ответом 10,6% респондентов.

Кроме того, согласно результатам исследования, 47,3% респондентов отметили, что международный имидж Украины на протяжении уходящего года изменился к худшему; на улучшение имиджа указывают лишь 5,9% опрошенных, 29,1% считают, что он не изменился. Не ответили – 5,9%.

На вопрос, является ли, на Ваш взгляд, нынешняя внешняя политика Украины последовательной и взвешенной, 66,0% сказали, что “нет”, считают ее такой – 17,2%, 16,8% опрошенных затруднились с ответом. С тем, что политика является экономически эффективной, согласились 11,4%, не согласились – 70,2%, не могли определиться 18,2%. То, что внешняя политика Украины является понятной для стран-партнеров, поддерживают 12,5%, а 62,2% - высказались против, еще 25,3% - не смогли определиться по этому вопросу.

Кроме того, 69,7% респондентов не считают внешнюю политику понятной для общества, наоборот думают 14,1%, а 16,1% - затруднились ответить на поставленный вопрос.

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 3 по 8 ноября 2011 года. Было опрошено 2009 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.