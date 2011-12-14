Адвокат Тимошенко хочет «запустить» газовое дело по второму кругу

Коллегия судей в составе Елены СИТАЙЛО, Татьяны ФРИЧ и Ольги ЮРДЫГИ возобновила после технического перерыва в заседании Апелляционного суда Киева рассмотрение жалобы экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на приговор по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание суда началось в 14.40 вместо 14.30, как это было объявлено председательствующей по делу судьей Е.СИТАЙЛО.

"У меня есть ходатайство о проведении судебного следствия в полном объеме", - заявил адвокат Александр ПЛАХОТНЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 декабря, Апелляционный суд Киева отказал защите Ю.ТИМОШЕНКО в допуске представителей СМИ на процесс, в изменении для экс-премьера меры пресечения, а также в возвращении жалобы на стадию предварительного рассмотрения.

Апелляционный суд 13 декабря начал рассматривать по существу жалобу Ю.ТИМОШЕНКО на незаконность приговора по газовому делу.

Печерский райсуд Киева 11 октября осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение судебных полномочий во время подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией. Суд также обязал Ю.ТИМОШЕНКО компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" ущерб в размере 1,5 млрд. грн., причиненный в результате реализации газовых контрактов 2009 года.