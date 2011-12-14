Адвокат матери Гонгадзе говорит, решение суда было прогнозируемым

Адвокат матери убитого журналиста Георгия Гонгадзе Леси ГОНГАДЗЕ Андрей ФЕДУР уверен, что сегодняшнее решение Печерского суда Киева относительно уголовного дела против бывшего Президента Леонида КУЧМЫ не будет отменено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после завершения судебного заседания.

«У меня лично нет никакого сомнения, что это решение не будет отменено», - сказал А.ФЕДУР.

По его словам, с самого начала рассмотрения жалобы адвокатов Л.КУЧМЫ было поняло, каким будет решение, поскольку, как утверждает А.ФЕДУР, «судья неприкрыто демонстрировала свою заангажированность, нарушая нормы процессуального кодекса».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 декабря, Печерский райсуд признал, что Генпрокуратура безосновательно возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Как отмечается в постановлении, суд не нашел оснований, которые указывали бы на причастность Л.КУЧМЫ к совершению тяжкого преступления.

Адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявила, что это решение суда будет обжаловано.

«Конечно, решение будет обжаловано в апелляционной инстанции, и так же в кассационной, потому что доверия к Апелляционному суду так же нет», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству Г.Гонгадзе (ч.3 ст. 166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

Л.КУЧМЕ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце апреля Генпрокуратура завершила расследование этого дела.

16 ноября адвокаты бывшего Президента Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский райсуд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его безосновательностью.