Защита Тимошенко просит прямой трансляции из суда

Защита экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО внесла ходатайство о допуске в зал судебного заседания представителей СМИ и проведении прямой трансляции заседания Апелляционного суда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство было озвучено адвокатом Юрием СУХОВЫМ.

По словам Ю.СУХОВА, действующее законодательство гарантирует проведение гласного судебного процесса. «Поэтому мы просим допустить представителей всех СМИ, которые пришли в суд, в зал судебного заседания. Также просим осуществить прямую трансляцию, а не ретрансляцию судебного заседания», - сказал Ю.СУХОВ.

Его позицию поддержали и другие защитники - Александр ПЛАХОТНЮК и Николай СИРЫЙ.

В свою очередь, представитель гособвинения прокурор Александр МИКИТЕНКО отметил, что оснований для удовлетворения такого ходатайства нет, поскольку этот вопрос уже был решен. Кроме того, отметил он, представители СМИ имеют возможность свободно освещать ход судебного процесса.

В свою очередь, защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что часть журналистов не пропускают даже на территорию Апелляционного суда, не то что в пресс-центр, где проходит ретрансляция заседания.