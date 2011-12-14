Тимошенко доставили в суд?

Защитник Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО не исключает, что экс-премьер-министра Украины уже доставили в Апелляционный суд Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО сообщил журналистам перед началом заседания суда по рассмотрению жалобы Ю.ТИМОШЕНКО на приговор по газовому делу.

По его словам, сегодня утром на территорию суда заехали две спецмашины скорой помощи. «Мы можем говорить, что, скорее всего, Юлию Владимировну привезли, но окончательно мы будем это знать через несколько минут», - сказал он.

С.ВЛАСЕНКО также отметил, что вчера он встретился с Ю.ТИМОШЕНКО непосредственно в медицинской части СИЗО. «Ходить она не может. Если бы она могла ходить, встреча происходила бы в следственной комнате, которая специально оборудована для встреч», - добавил он.

По словам С.ВЛАСЕНКО, справка о якобы нормальном состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, которую вчера предоставили представители Генеральной прокуратуры, фальсифицированная, поскольку ее не подписывали врачи.