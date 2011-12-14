Эксперт: Москва приперла Киев к стенке и требует максимума

Россия хочет украинскую ГТС на 100%, но, кроме того, требует от Украины отказаться от европейской интеграции.

Об этом заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя газовые переговоры между Киевом и Москвой.

"Газовые переговоры тормозит Москва. Она шантажирует Киев и требует от Украины больше, чем ГТС - она ​​требует отказа от евроинтеграции", - считает эксперт.

"Кремль хочет, чтобы Банковая расплатилась так, как это сделала Беларусь. Но в администрации Януковича этот шаг справедливо считают политической кончиной, поэтому вряд ли согласятся на белорусский сценарий", - подчеркнул Фесенко.

По его словам, он не исключает, что Россия пойдет на определенные уступки.

"Но сейчас Москва приперла Киев к стенке и требует максимального", - сказал он.

"Россия хочет украинскую ГТС на 100%. Но Банковая не хочет отдавать свое. Когда Украина пошла на уступки по ЧФ РФ, то это не было определенным материальным массивом. Но ГТС - это совсем другое, это собственность", - добавил политолог.

К тому же, по его словам, в пользу того, что Украина не отдаст ГТС, говорит и прецедент Юлии Тимошенко.

"Николай Азаров понимает, что его ждет в этом случае. Власть сменится, и его могут обвинить в том же, в чем сейчас обвиняют Тимошенко. Но если возникнет вариант управления ГТС 50 на 50, то такое соглашение может быть заключено", - говорит Фесенко.

Как известно, в понедельник глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" и "Нафтогаз Украины" до конца декабря соглашение по газу не подпишут.

7 декабря на заседании Кабинета Министров Азаров поручил готовить самый жесткий вариант государственного бюджета-2012 по цене импортированного газа не менее $ 400 за тысячу кубометров.

ТСН