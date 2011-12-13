Тюремщики посоветовали Тимошенко... больше двигаться

Государственная пенитенциарная служба Украины информирует, что в рамках динамического наблюдения за состоянием здоровья экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО 12 декабря специалистами Минздрава Украины, в том числе тремя профессорами, в пределах медико-санитарной части Киевского СИЗО в очередной раз был проведен комиссионный осмотр заключенной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтС, комиссией было замечено, что пациентка не в полной мере выполняла рекомендации предыдущих медицинских комиссий.

«Согласно заключению специалистов Минздрава Украины, данных для нейрохирургического вмешательства сейчас не выявлено, нейрохирургическое лечение в настоящее время не показано и рекомендовано постепенное расширение двигательного режима, что подчеркивалось и ранее. Противопоказаний об участии Ю.ТИМОШЕНКО в следственных действиях и судебных заседаниях комиссия также не выявила», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГПтС отмечают, что в этот же день, в соответствии с разрешением следователя ГСУ СБ Украины, осуществлено посещение еврокомиссаром Штефаном ФЮЛЕ Киевского СИЗО, в ходе которого визитер имел возможность ознакомиться с условиями содержания заключенных и непосредственно пообщаться с Ю.ТИМОШЕНКО.

«Дополнительно Государственная пенитенциарная служба Украины сообщает, что сегодня Ю.ТИМОШЕНКО, ссылаясь на неудовлетворительное состояние здоровья, отказалась от личного участия в заседании Апелляционного суда Киева, о чем подала соответствующее заявление. Однако, учитывая заключение комиссии Минздрава Украины от 12.12.2011 года и данные объективного осмотра 13.12.2011 года, противопоказаний к участию в следственных действиях и судебных заседаниях нет», - заявляют в ГПтС Украины.