Фюле заверил Тимошенко: Европа будет следить за апелляционным процессом

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ заверил бывшего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, что Европа внимательно будет следить за апелляционным процессом по ее делу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Еврокомиссара.

“Я проинформировал ее об обеспокоенности ЕС относительно ее процесса и заверил, что мы и дальше будем внимательно следить за апелляционным процессом и будем настаивать на необходимости обеспечить ей все права защищать себя в честном процессе”, - написано в заявлении.

По словам комиссара, в ходе встречи в Лукьяновском СИЗО они также обсудили перспективы долговременной политической ассоциации Украины и ЕС, для чего нужен консенсус всех украинцев, а также соглашение об ассоциации, к скорейшему заключению которого призывала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, в ходе встречи комиссар обсудил с экс-премьером состояние ее здоровья и ее судебные дела.

Как сообщал УНИАН, в ходе однодневного визита С.ФЮЛЕ имел встречи с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, первым вице-премьер-министром Андреем КЛЮЕВЫМ, министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО.