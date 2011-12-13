«Беркут» выталкивает сторонников Тимошенко под колеса машин

В Киеве у здания Апелляционного суда сотрудники спецподразделения «Беркут» выталкивают сторонников экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО на проезжую часть, под колеса проезжающих автомобилей.

Об этом УНИАН сообщила глава луганской организации партии «Батькивщина» Ирина ВЕРИГИНА, которая участвует в митинге у здания суда.

По ее словам, милиция расчищает площадь для сторонников «Общевойскового союза» бывшего народного депутата от Партии регионов Олега КАЛАШНИКОВА.

«Людей, которые пришли поддержать Юлию ТИМОШЕНКО, выталкивают на проезжую часть. Началась паника, может начаться давка», - сказала И.ВЕРИГИНА.